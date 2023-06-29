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Зеленський: На саміт НАТО у Вільнюсі Україна має отримати модальності щодо майбутнього в Альянсі

29.06.2023 / 10:12
Президент Володимир Зеленський наполягає, що на саміт НАТО у Вільнюсі Україна має отримати модальності щодо майбутнього в Альянсі.

Про це він сказав під час спільної з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо Альянс хоче бути потужним і не бачить своє існування без України, це справедливо, що ми хочемо отримати хоча б хоч якусь модальність нашого майбутнього в НАТО, якісь конкретні речі. Ми про такі конкретні речі і просимо. Ми не говоримо про сьогоднішнє членство, ще раз підкреслюю: ми адекватна держава і розуміємо, що у час війни ми не можемо бути членами НАТО, але ми повинні бути впевнені, що після війни ми будемо. І саме такий сигнал ми хочемо отримати, що після війни Україна буде членом НАТО», - зазначив Зеленський.

У той же час він нагадав, що на час, поки Україна не є членом НАТО, наша держава повинна отримати гарантії безпеки.

Нагадаємо, саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, серед головних питань розгляне продовження допомоги для України у її боротьбі проти російської агресії. Україна від цієї зустрічі очікує конкретних рішень щодо визначення шляху країни до членства в НАТО та щодо надання Україні гарантій безпеки для запобігання ймовірному повторенню російської агресії у майбутньому.

НАТО, Зеленський
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