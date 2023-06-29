В Україні з’явиться новий застосунок "Мрія" для батьків і дітей

"Ми створимо ще одну систему - українську "Мрію", такий спеціальний застосунок, який підтримуватиме все, що стосується батьків і дітей: послуги, які потрібні батькам, які потрібні дитині", - сказав глава держави.

Він зазначив, що "Мрія" допоможе отримати рівний доступ до знань з будь-якого куточка світу в таких сферах, як розвиток і освіта, безпека та контакт із державою. При цьому використання штучного інтелекту допоможе кожній дитині будувати свою унікальну освітню траєкторію для досягнення успіху.