Більшість українців готові терпіти труднощі для перемоги у війні з росією, - опитування

Про це під час презентації дослідження Стійкість під час війни та у поствоєнний період: на що опираються українці повідомив директор соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович.

“58% українців готові терпіти труднощі через війну з росією задля перемоги ще кілька років, 11% - близько року, 12% кілька місяців, 11% - не готові терпіти взагалі”, - сказав Антипович.

Дослідження провела соціологічна група Рейтинг на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості упродовж 6-11 червня. Для нього використовувалася методика CATI (телефонні інтерв'ю) серед населення України віком від 18 років на всій території, за винятком тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Соціологи опитали 1200 респондентів.