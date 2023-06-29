Войти | Зарегистрироваться
18:45

четверг,
29 июня
Онлайн
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
Країна
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Більшість українців готові терпіти труднощі для перемоги у війні з росією, - опитування

28.06.2023 / 15:23
Переважна більшість українців - 58% - готові терпіти труднощі для перемоги у війні з росією ще кілька років. Ще близько 23% готові терпіти від кількох місяців, до одного року. Тільки 11% не готові терпіти труднощі взагалі.

Про це під час презентації дослідження Стійкість під час війни та у поствоєнний період: на що опираються українці повідомив директор соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович.

“58% українців готові терпіти труднощі через війну з росією задля перемоги ще кілька років, 11% - близько року, 12% кілька місяців, 11% - не готові терпіти взагалі”, - сказав Антипович.

Дослідження провела соціологічна група Рейтинг на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості упродовж 6-11 червня. Для нього використовувалася методика CATI (телефонні інтерв'ю) серед населення України віком від 18 років на всій території, за винятком тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Соціологи опитали 1200 респондентів.

Антипович
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 июня
28 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.