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Зеленський: Україні потрібні дієві гарантії безпеки до вступу в НАТО

16.04.2023 / 10:10
Дієві гарантії безпеки Україні потрібні ще до вступу в НАТО.

Про це сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Росія повинна забратися з території України. Всієї України і всі окупанти. І кожен пункт Статуту ООН має запрацювати знову - жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати. Саме на таких принципах повернуться безпека і спокій у міжнародні відносини", - заявив президент.

Він зазначив, що "саме для цього є українська формула миру, абсолютно реалістична і цілком конкретна, її також сьогодні детально обговорили з Макроном, як і міжнародні заходи, які ми готуємо на цей рік, зокрема, Вільнюський саміт НАТО".

"Наша спільна позиція на саміті в Литві - усіх держав-учасниць - може бути саме такою амбітною, якої потребує європейська безпека. Упевнений у цьому. Дієві гарантії безпеки для України, тобто насправді для міжнародного порядку, заснованого на правилах, потрібні ще до вступу в Альянс", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "у Вільнюсі відбулася зустріч держав-членів спільної слідчої групи з розслідування злочинів окупантів в Україні. Одним із результатів зустрічі є угода - якраз учора її підписали. Угода про спільне розслідування не тільки російських воєнних злочинів, а й злочину геноциду".

"Ми забезпечимо на всіх рівнях, зокрема й на юридичному, повну відповідальність Росії за скоєне проти України та українців. І я дякую всім партнерам, хто допомагає наближати вироки для окупантів - для російських убивць і терористів", - заявив він.

НАТО, Україна, Зеленський
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