Мінкульт запрошує експертів приєднатися до створення електронної бібліотеки України

Як передає Укрінформ, про це Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє у Телеграмі.

«МКІП та ВГО Українська бібліотечна асоціація запрошують фахівців українських бібліотек, архівів, музеїв та інших інституцій національної пам'яті долучитися як експертів до проєкту створення Національної електронної бібліотеки України за підтримки ЮНЕСКО та ІФЛА», - ідеться в повідомленні.

У МКІП зазначають, що робота над проєктом здійснюється на умовах pro bono та не є оплачуваною.

«Водночас експертна підтримка та приділений час українських фахівців не лише здатні посилити проєкт, але і дозволяють впливати на рішення, результатом яких стане поява зручної та надійної системи збереження і доступу через інтернет до культурного надбання України в частині документальної спадщини», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, українські книгозбірні до 1 вересня можуть подати документи на щорічний конкурс «Бібліотека року - 2023» та спеціальні відзнаки від Президія ВГО Українська бібліотечна асоціація.