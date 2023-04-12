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Мінвідновлення: ПРООН та UNOPS допоможуть у відновленні шкіл в Україні

15.04.2023 / 10:11
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Програма розвитку ООН (ПРООН) та Офіс Управління Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проєктів (UNOPS) домовилися про спільну діяльність з реалізації двох проєктів відновлення шкіл - ECHO4SCHOOLS-UA і "Відновлення шкіл в Україні".

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

У межах цих проєктів, що реалізуються за сприяння першої леді Олени Зеленської, заплановано відремонтувати та модернізувати понад 100 шкіл у 14 областях України.

"Дякую партнерам з Програми розвитку ООН та UNOPS за співпрацю та готовність працювати оперативно, аби старт нового навчального року для багатьох українців не було зірвано. Розраховуємо тільки поглиблювати співпрацю. Відновлення та оснащення освітньої інфраструктури є однією з необхідних умов для повернення українців додому", - сказано в повідомленні.

"Окрему вдячність хочу висловити Єврокомісії, яка виділила 100 мільйонів євро на відновлення та модернізацію шкіл, у тому числі в рамках зазначених проєктів", - цитується в релізі віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Віцепрем'єр додав, що особливий акцент в обох проєктах зроблено на покращенні безпеки інфраструктури, зокрема, шляхом ремонту та необхідного оснащення бомбосховищ.

Проєкт "ECHO4SCHOOLS-UA: Ремонт/модернізація шкіл у постраждалих внаслідок війни регіонах". Проєкт, який реалізується ПРООН, направлений на здійснення поточних ремонтів щонайменше 50 шкіл у 10 областях України. Зараз триває підготовка до тендерів на перші ремонтні роботи. У майбутньому планується збільшити кількість ремонтованих шкіл до більш ніж сотні.

Другий проект: "Відновлення шкіл в Україні" - реалізується UNOPS, його бюджет становить 20 млн євро. У його рамках поточні ремонти шкіл у чотирьох областях: у Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Уже відібрано та погоджено 54 навчальні заклади, які потребують відновлення. Щодо 8 об'єктів уже триває підготовка документації для проведення тендерних процедур. Завдяки реалізації проєкту понад 20 тис. дітей зможуть розпочати новий навчальний рік у гідних умовах.

школа, Мінвідновлення
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