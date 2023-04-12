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Резніков: Для забезпечення безпеки України необхідно виконати лише п'ять кроків

14.04.2023 / 17:28
Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що необхідно зробити для безпеки та перемоги України у війні з росією.

На думку міністра, для забезпечення безпеки у регіоні необхідно виконати лише п'ять кроків.

"Перше, ми маємо змінити парадигму – ми не повинні боятися застосовувати силу та санкції. Агресор має усвідомлювати, що за свої дії доведеться заплатити. Другий крок – нам потрібні системні гарантії, які б зробили повторну агресію росії неможливою. Тут немає альтернативи, окрім НАТО", – вважає Резніков.

Міністр продовжив, що третій крок – без повернення Криму, всі розмови про безпеку в регіоні – ілюзії.

"Усвідомлення, що безпека у регіоні неможлива без трансформації росії. Агресор має отримати чіткий сигнал – якщо не буде змін і спроб адаптуватися під вимоги демократичного світу, ніякої довіри не буде", – назвав четвертий крок міністр оборони.

І останнє, за словами Резнікова, Україна прагне здобути перемогу вже в цьому році.

"Щоб це зробити, нам потрібна допомога, якомога швидше", – додав він.

НАТО, Резніков
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