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Резніков сподівається, що країни НАТО надішлють Україні запрошення до альянсу

30.03.2023 / 13:25
Міністр оборони України Олексій Резніков висловив сподівання, що найближчим часом від країн НАТО надійде рішення про запрошення України до альянсу

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив сподівання, що найближчим часом від країн НАТО надійде рішення про запрошення України до альянсу. Про це він заявив в інтерв'ю ERR, передає УНН.

«Я впевнений, що західні країни мають ресурси. Вони мають промисловість. Їм слід запустити виробництво боєприпасів. Це дуже важливе для війни. Ми виборюємо європейські цінності. Ми є східним щитом Європи та НАТО. Ми де-факто вже країна НАТО, оскільки більшість наших боєприпасів і озброєнь надходить із країн НАТО. Ми збільшили співпрацю з країнами НАТО. Я сподіваюся, що найближчим часом від країн НАТО надійде рішення про запрошення України в альянс", - сказав Резніков.

Нагадаємо, глава МЗС країни Петер Сійярто заявив, що Угорщина не зможе підтримувати інтеграцію України до ЄС та НАТО без вирішення питання угорських шкіл на Закарпатті.

НАТО, Резніков
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