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Фундація Баффета допоможе Україні з розмінуванням

14.04.2023 / 16:26
Гуманітарне розмінування українських земель проводитиметься за допомогою новітніх технологій – сапери почнуть використовувати спеціальні протимінні дрони, які незабаром доставлять в Україну.

Про це під домовились Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко та американський інвестор Говард Баффет, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Ми розуміємо, що процес розмінування українських земель розтягнеться на роки. Тому Уряд намагається максимально пришвидшити його. Ми домовились про участь команди Говарда Баффета в довгостроковому проєкті з гуманітарного розмінування наших земель", - розповіла Свириденко.

Вона зазначила, що Інноваційні розробки для цієї задачі вже в роботі, а Фундація Баффета має в цьому досвід, оскільеи багато років веде подібні проєкти в Колумбії. Окрім цього американський інвестор також пообіцяв системно допомагати українському агробізнесу позбутись наслідків російської агресії.

За словами самого Баффета, його фундація готова працювати разом з українським Урядом і підтримувати урядові проекти, щоб суттєво пришвидшити гуманітарне розмінування. Він пообіцяв провести закупівлі машин для розмінування, а також задіяти в цьому процесі такі інноваційні рішення, як спеціальні дрони для розмінування.

Свириденко, розмінування, Баффет
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