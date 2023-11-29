Войти | Зарегистрироваться
15:11

среда,
29 ноября
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Мінекономіки: В Україні стартувала програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні

28.11.2023 / 09:10
В Україні стартувала акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні, результатом її має стати впровадження нових рішень у сертифіковані вироби та технології.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами вважається близько третини території країни. Тим не менш, ми маємо амбітну мету - повернути до господарської експлуатації протягом наступних 10 років до 80% цих земель. Реалізувати завдання допоможе впровадження та застосування сучасних технологій. Ми підтримуємо вітчизняне виробництво техніки та обладнання для розмінування, а також розвиток інновацій в цій сфері", - сказала перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, слова якої наводить пресслужба відомства.

Вона висловила сподівання, що розроблені в Україні технології не лише допоможуть швидше очистити територію країни, а й згодом стануть статтею експорту.

Згідно з повідомленням, акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні, зокрема, передбачає навчальні курси з підприємництва, менторську підтримку від галузевих експертів, реальні випробування технологій на полігоні.

Учасники програми зможуть скласти індивідуальну "дорожню карту" в супроводі менторів та експертів, отримати підтримку під час розроблення бізнес-моделі та плану розвитку бізнесу: від ідеї чи прототипу до сертифікованого виробу чи технології.

Акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні реалізується за ініціативи Міністерства економіки України спільно з Київською школою економіки (KSE).

Свириденко, розмінування
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 ноября
28 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.