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Безугла: В Україні скасують термін «обмежена придатність»

27.11.2023 / 18:30
До кінця листопада у Верховній Раді зареєструють законопроєкт, який передбачає внесення суттєвих змін у процеси мобілізації та демобілізації військових.

Заступниця голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла заявила, що цей документ має врегулювати чимало питань, які накопичилися за майже два роки повномасштабного вторгнення.

За її словами, одне із нововведень – законопроєкт скасовує термін обмежена придатність.

«У разі ухвалення закону військовозобовʼязаний може бути або придатним до проходження служби, або ні. Категорія обмежено-придатний породжувала лише корупційні ризики та маніпуляції», – пояснила Безугла.

Нардепка вважає, що Рада може розглянути документ у першому читанні  не раніше середини грудня, оскільки він дуже обʼємний – лише порівняльна таблиця займає понад 160 сторінок.

Безугла
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