Безугла: В Україні скасують термін «обмежена придатність»

До кінця листопада у Верховній Раді зареєструють законопроєкт, який передбачає внесення суттєвих змін у процеси мобілізації та демобілізації військових.

Заступниця голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла заявила, що цей документ має врегулювати чимало питань, які накопичилися за майже два роки повномасштабного вторгнення. За її словами, одне із нововведень – законопроєкт скасовує термін обмежена придатність. «У разі ухвалення закону військовозобовʼязаний може бути або придатним до проходження служби, або ні. Категорія обмежено-придатний породжувала лише корупційні ризики та маніпуляції», – пояснила Безугла. Нардепка вважає, що Рада може розглянути документ у першому читанні не раніше середини грудня, оскільки він дуже обʼємний – лише порівняльна таблиця займає понад 160 сторінок.