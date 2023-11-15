Рада готує новий закон про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби в Україні

Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

Документ ще не зареєстрований у парламенті, фінального тексту немає. Проте депутатка оприлюднила перелік ключових змін, який зараз обговорюють у комітеті.

Розглядається можливість нової додаткової відпустки для військових, звільнених із полону, зі збереженням грошового забезпечення. Тривалість відпустки може становити 90 календарних днів.

Винятком будуть ті військовослужбовці, які після звільнення з полону відмовляться від подальшого проходження служби і висловлять бажання звільнитися із ЗСУ.

Нардепи обговорюють впровадження низки нових підстав для звільнення з військової служби:

за власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства;

у зв’язку зі звільненням з полону (крім тих військових, хто добровільно здався у полон);

у зв’язку з достроковим розірванням контракту для жінок-курсантів;

у зв’язку з наявністю інвалідності І чи ІІ групи;

через проведення організаційних заходів у розвідувальних органах, СБУ, Управлінні державної охорони України.

На сьогодні військовослужбовці під час воєнного стану можуть звільнитися з військової служби за таких підстав:

за віком (при досягненні 60 років);

за станом здоров’я (за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням із військового обліку або про непридатність з повторним оглядом через 6-12 місяців);

якщо суд виніс обвинувальний вирок і призначив покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі;

через сімейні обставини, інші поважні причини.

У Раді пропонують скоротити коло громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації у зв’язку з доглядом за особою з інвалідністю І та ІІ групи або особою, яка потребує постійного догляду.

Коло таких осіб хочуть зменшити до членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, діти, у тому числі усиновлені).

«На сьогодні право на відстрочку мають особи, зайняті постійним доглядом за батьками дружини (чоловіка). А змінами передбачається, що право на відстрочку будуть мати особи, які доглядають тільки за своїми батьками. Військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, втрачають право на відстрочку», – пояснила Безугла суть пропозиції.

Нардепи також планують ліквідувати можливість ухилення від мобілізації шляхом оформлення фіктивного догляду за особами, які його потребують.

Народні обранці хочуть змінити порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту.

Сьогодні військовозобов’язані громадяни, які навчаються у вишах, мають право на відстрочку від призову під час мобілізації (незалежно від вже наявної освіти та її рівня).

За словами Безуглої, кількість бажаючих навчатися під час воєнного стану “збільшилася у 2-3 рази не тільки у зв’язку з підвищенням свого професійного рівня, але й для уникнення призову на військову службу”.

Нардепи планують усунути можливість уникнення призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти.

Верховна Рада може розширити перелік осіб, які беруться на військовий облік, включивши до нього громадян:

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших країнах;

які були засуджені до позбавлення чи обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання;

яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського чи середнього начальницького складу;

які отримали офіцерські звання після проходження програми підготовки офіцерів запасу.

Як пояснила Мар’яна Безугла, сьогодні на військовий облік беруться:

звільнені з військової служби в запас;

громадяни, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження;

військовозобов’язані, які прибули з інших місцевостей України або з-за кордону на нове місце проживання;

звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу МВС, Державного бюро розслідувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби, співробітники Служби судової охорони, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки тощо;

особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю на облік військовозобов’язаних;

зняті з військового обліку ЗСУ, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки за рішенням Міністерства оборони, СБУ та Служби зовнішньої розвідки;

звільнені від призову на строкову військову службу;

які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників;

особи, які були звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування у запасі.

Військовозобов’язаних можуть зобов’язати: проходити медогляд та лікування згідно з рішеннями ВЛК; мати при собі військово-облікові документи, які пред’являти за вимогою уповноваженого представника ТЦК.

Педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти хочуть надати право на відстрочку від призову.

Право на проходження військової служби можуть отримати особи з інвалідністю за їхнім бажанням, навіть попри наявність у них підстав для відстрочки.

Серед інших змін, які розглядають нардепи: