Блокування кордону польськими перевізниками: Україна сподівається провести переговори з Польщею і ЄК

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Цього тижня ми сподіваємося провести переговори у тристоронньому форматі", – сказав торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, блокування може вплинути на критично важливі поставки енергоресурсів для України, яка страждає від постійних російських атак.

За словами Качки, найбільше постраждав СПГ, меншою мірою – бензин і дизельне паливо, додавши, що постраждав також важливий імпорт з країн Балтії, а не лише імпорт з Польщі.

Він назвав це "передкризовою ситуацією".

Минулого тижня Україна і Польща провели переговори щодо блокування, але обидві сторони повідомили про відсутність прогресу. У неділю українська влада заявила, що на польському боці кордону застрягли близько 3000, переважно українських вантажівок, у тому числі з паливом і гуманітарною допомогою.

Качка повторив, що відбирати ліцензії в українських перевізників не можна, але сказав, що Київ готовий обговорити додаткові правила для поліпшення роботи як українських, так і польських далекобійників.

Представник Комітету захисту польських далекобійників Яцек Сокол заявив, що водії з обох сторін повинні зустрітися, щоб поговорити і спробувати виробити спільну угоду.

"Все, що потрібно – це бажання, бажання приїхати, вислухати, зрозуміти проблеми і домовитися про щось з іншою стороною".