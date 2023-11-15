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Федоров: Український безпілотник Backfire пройшов комісію Міністерства оборони

21.11.2023 / 13:19
Український дрон Backfire пройшов комісію Міністерства оборони та невдовзі може з’явитися на озброєнні Збройних сил України.

Про це розповів  віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Досі БпЛА Backfire проходив випробування на фронті — за два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій. Зазначається, що розробники співпрацюють зі зведеним загоном "Злі птахи" ЗСУ, які допомагають удосконалювати БпЛА.

"Пташка" вже пройшла комісію Міноборони та очікує наказ на допуск до експлуатації. Це означає, що держава офіційно зможе закуповувати ці безпілотники. Команда творців уже готується до серійного виробництва БпЛА - заявив Федоров у своєму Telegram-каналі.

За словами Федорова, завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити, дрон дуже стійкий до ворожих засобів РЕБ. Через повну автономність безпілотника ворог не може вирахувати його координати та наземної команди, що дає змогу убезпечити операторів.

Backfire — ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1. БпЛА залітає до 35 кілометрів у тил ворога та допомагає уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти

дрон, Backfire
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