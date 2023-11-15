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Лубінець: російська армія в Україні вбила 510 дітей

21.11.2023 / 09:10
російська армія в Україні вбила 510 дітей, 1143 дістали поранення, 2127 вважаються зниклими безвісти.

російська армія в Україні вбила 510 дітей, 1143 дістали поранення, 2127 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з депутатами Бундестагу.

"Провів зустріч із депутатами Бундестагу. Акцентував увагу, що щодня своїми діями країна-агресор порушує права українців на: життя, безпеку, сім'ю", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За даними українського омбудсмена, "російська армія в Україні вбила 510 дітей, 1143 дістали поранення, 2127 вважаються зниклими безвісти, 13 постраждали від сексуального насильства, а майже 20 тисяч дітей рф депортувала або примусово перемістила".

"Війна росії проти України забрала життя майже 10 тисяч мирних жителів, ще майже 18 тисяч зазнали поранень", - констатував Лубінець.

Лубінець
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