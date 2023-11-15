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New York Times: РЕБ стала одним з найважливіших напрямків російсько-української війни

20.11.2023 / 17:27
Радіоелектронна боротьба (РЕБ) стала одним з найважливіших напрямків російсько-української війни. Обидві сторони змушені постійно вдосконалювати свої технології та прийоми, аби перевершити ворога.

Про це пише The New York Times.

"Електронна війна вплинула на бойові дії в Україні так само, як погода та місцевість", - сказав Брайан Кларк, старший науковий співробітник Hudson Institute, мозкового центру у Вашингтоні, додавши, що кожна операція в конфлікті тепер має враховувати дії противника в електромагнітному спектрі.

Видання зазначає, що засоби РЕБ використовували і в інших воєнних конфліктах останніх десятиліть. Але нинішня війна в Україні - перша в історії, де дві приблизно рівні за силою і досить сучасні армії використовують системи РЕБ із максимальною інтенсивністю.

"Тактика стала настільки критичною, що радіоелектронна боротьба отримала окремий розділ у недавньому есе генерала Валерія Залужного, головного військового командувача України", - пише NYT.

Потенційні учасники Третьої світової війни - США, Європа та Китай - уважно стежать за цим аспектом війни в Україні та вже нарощують закупівлю систем РЕБ для власних армій.

Важливість систем РЕБ у сучасній війні важко переоцінити. Хоч ці засоби не несуть загрозу живій силі противника, вони впливають на сучасну зброю, залежну від постійного обміну радіосигналами з іншими системами на полі бою та поза ним.

"Майже кожна комунікаційна технологія покладається на електромагнітні сигнали, будь то солдати з радіостанціями, дрони, що підключаються до операторів, або ракети, пов'язані із супутниками. Одним із базових, але ефективних інструментів є глушник, який порушує зв'язок, надсилаючи потужні сигнали на тих самих частотах, що використовуються раціями чи дронами, щоб викликати такі перешкоди, що передати сигнал неможливо", - пояснили журналісти.

NYT наголошує, що ситуація у сфері РЕБ постійно змінюється. На самому початку вторгнення росіяни мали значну перевагу у цих засобах. Потім українці вирвалися уперед. Але незабаром росіяни знову адаптувалися і почали успішно застосовувати РЕБ для нових завдань, наприклад, створювати радіоелектронний купол над окопами, щоб захиститися від FPV-дронів.

Українські фахівці зазначають, що росія загалом має значну перевагу в РЕБ, оскільки свого часу для СРСР це була така "асиметрична відповідь" на перевагу НАТО в ракетних технологіях. Тож Захід досі приділяв мало уваги розвитку систем РЕБ, і росія вирвалася вперед.

"Ми сказали їм (західним партнерам), що, ймовірно, 90 відсотків американських і європейських систем, які надходять в Україну, не готові зустріти виклик радіоелектронної боротьби", - розповів Олександр Бережний, керівник однієї з українських компаній, що зараз розробляють системи РЕБ для ЗСУ.

New York Times, РЕБ
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