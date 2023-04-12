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NYT: МО США розглядало малоймовірні сценарії розвитку війни в Україні

13.04.2023 / 17:27
Розвідувальне управління Міністерства оборони США розглядало малоймовірні сценарії розвитку війни в Україні.

Про це стало відомо із секретних розвідувальних документів від 24 лютого 2023 року, які отримала The New York Times.

"Аналіз Розвідувального управління Міністерства оборони США через рік від початку повномасштабної війни, окреслює чотири сценарії "диких карт", – йдеться у повідомленні.

Такі сценарії покликані допомогти офіцерам, політикам або законодавцям обміркувати можливі наслідки великих подій, оцінюючи варіанти дій.

Гіпотетичні сценарії включають смерть російського президента Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, зміну керівництва у Збройних силах Росії та удар України по Кремлю. Кожна з таких ситуацій може потенційно призвести до ескалації в Україні, завершення війни шляхом переговорів або ж не мати суттєвого впливу на хід війни.

У документах йдеться, що удар по Кремлю може призвести до ескалації. Путін у відповідь на суспільний резонанс розпочне повномасштабну мобілізацію і розгляне можливість застосування тактичної ядерної зброї. Або ж побоювання громадськості можуть змусити його піти на переговори.

"Адміністрація Байдена особливо занепокоєна можливим ударом по Москві з боку України, оскільки це може спричинити різку ескалацію з боку Росії. Небезпека такого удару з боку України є однією з причин, чому Сполучені Штати неохоче надають Києву ракети більшої дальності", – повідомили у NYT.

New York Times, МО США
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