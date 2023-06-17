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NYT: Україна заплатила сотні мільйонів доларів за браковану або не доставлену зброю

20.06.2023 / 12:16
Україна заплатила підрядникам сотні мільйонів доларів за зброю, яка не була доставлена або яку було передано у непридатному для використання стані.

Про це повідомляє The New York Times у понеділок, 19 червня.

З початку російського вторгнення станом на кінець 2022 року Україна заплатила постачальникам зброї понад 800 млн доларів за контракти, які залишилися повністю або частково невиконаними, пише видання з посиланням на отримані документи. У статті сказано, що деякі з широко розрекламованих озброєнь від союзників були настільки застарілими, що їх визнали придатними лише на запасні частини.

"Двоє людей, які брали участь у закупівлі зброї в Україні, сказали, що частина зниклої зброї в кінцевому підсумку була доставлена, а в інших випадках брокери повернули гроші. Але станом на початок цієї весни сотні мільйонів доларів були виплачені - в тому числі державним компаніям - за зброю, яка так і не матеріалізувалася", - сказано у повідомленні.

За словами військових експертів, приблизно 30% арсеналу України знаходиться на ремонті, що є високим показником, особливо в умовах контрнаступу, зазначає NY.

New York Times, техніка
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