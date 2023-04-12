Носатий: Ракети, які росія випускає по Україні, загрожують Молдові

Про це під час брифінгу в межах Першої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначив міністр, Молдова “вбачає загрозу від ризиків потрапляння на територію країни російських ракет”, зокрема у повітряний простір країни.

За його словами, у Кишиневі продовжують відстежувати безпекову ситуацію в Придністров’ї. Він зауважив, що хоча ситуація там відносно спокійна, проте вона залишається нестабільною, оскільки там є “деякі непередбачувані елементи, які викликають занепокоєння”.

“Водночас ми застерігаємо, що певного роду підривна діяльність ведеться на території Молдови, що є свідченням гібридної війни. Це створює додатковий тиск на безпекову систему країни”, - підкреслив Носатий.

Він додав, що уряд Молдови здійснює кроки щодо гарантування безпеки населенню і посилення спроможності реагувати на загрози.