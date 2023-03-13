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МО: Молдова є об’єктом гібридної війни, створеної росією

14.03.2023 / 17:31
Молдова зараз не відчуває безпосередню військову небезпеку, але є об’єктом гібридної війни, створеної росією у спробі повалити державну владу.

Про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий в інтерв`ю AFP, передає Укрінформ.

«Безпосередньої військової небезпеки для Молдови зараз немає, але існують інші типи небезпек, які впливають на безпеку країни, – гібридна війна», – сказав Носатий після того, як у Кишиневі на вихідних пройшли антиурядрві протести.

За його словами, генеруючи «дезінформацію, напругу в нашому суспільстві», росія намагалася «змінити політичний порядок, дестабілізувати та повалити державну владу».

«Найбільшим викликом зараз є низка провокацій, які російська федерація намагається використати для дестабілізації ситуації», - заявив Носатий.

Проєвропейська Молдова неодноразово звинувачувала москву в змові з метою насильницького повалення її уряду за допомогою диверсантів, замаскованих під антиурядових протестувальників, росія заперечувала ці звинувачення, пише видання.

Молдова, Носатий
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