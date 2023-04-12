росія чекає роз'яснення щодо участі Вірменії у спільних навчаннях із НАТО

Про це заявила офіційний представник мзс рф марія захарова на брифінгу.

"Ми запросили офіційні роз'яснення у вірменських партнерів щодо їхньої участі в натовських навчаннях. З нашою реакцією ми визначимося щодо отримання відповіді", - запевнила вона.

За її словами, відмова Єревана від проведення маневрів по лінії одкб на своїй території "викликає жаль і не сприяє підвищенню регіональної безпеки".

Захарова стверджує, що НАТО нібито продовжує "практику активного залучення до своїх маневрів країн-партнерів". Вона вважає, що Альянс прагне "отримати важелі впливу на їхні внутрішні та зовнішньополітичні процеси".

"Передусім це, звичайно, стосується пострадянського простору, який є для НАТО справжнім полем для геополітичної конфронтації з росією. США та їхні союзники намагаються дискредитувати співпрацю країн регіону з нашою країною, втягують їх у різні формати взаємодії", - зазначила представник російського дипвідомства.

Захарова також вдалася до пропагандистських кліше, які використовує кремль. Зокрема, вона заявила, що ці дії НАТО нібито "ведуть до дестабілізації ситуації у різних регіонах".