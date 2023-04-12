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США оголосило про черговий пакет санкцій проти росії

13.04.2023 / 13:19
Міністерство фінансів США в середу оголосило про черговий пакет санкцій у зв’язку з повномасштабною агресією росії проти України, який загалом охоплює понад 80 фізичних та юридичних осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

Спільно з Великою Британією США запроваджують санкції проти холдингу USM Holding, пов’язаного з російським олігархом і одним із найбагатших людей росії алішером усмановим, проти якого обмеження були запроваджені ще в березні 2022 року.

"У розпорядженні усманова є широка мережа підприємств у фінансових гаванях і члени сім'ї, через яких він здійснює фінансові операції, що дозволяє йому потенційно обходити санкції", – вважають у Мінфіні США.

Американська влада стверджує, що через USM Holding усманов контролює і володіє більшістю своїх компаній. Санкції поширюються також на понад два десятки юридичних осіб, пов’язаних із холдингом, що базуються в росії, Узбекистані, Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Водночас окремим рішенням Мінфін США дозволив окремі операції, пов’язані з діяльністю видавничого дому "коммерсант", оператора зв’язку "мегафон" та холдингу "металоінвест".

Окремо Державний департамент США вніс до санкційного переліку 27 фізичних та юридичних осіб, що працюють в оборонному секторі російської економіки та підтримують війну росії проти України, а також додаткові компанії, пов'язані з державною корпорацією "росатом".

В останньому випадку йдеться про санкції щодо пов’язаних із "росатомом" структур, зокрема "ковровського механічного заводу", "русатом оверсіз" (відповідає за закордонні проєкти) та "атомстрой" (головна організація "росатому", що відповідає за матеріаловедення).

Зазначається, що аналогічні обмеження проти структур "росатому" планує запровадити й Міністерство торгівлі США.

Санкції передбачають замороження активів згаданих осіб у США та заборону американським громадянам і компаніям вести з ними ділові відносини.

санкції, Мінфін США
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