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Мінфін США: Бездіяльність Конгресу щодо схвалення додаткової допомоги Україні є подарунком росії

08.03.2024 / 14:21
Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що бездіяльність Конгресу щодо схвалення додаткової допомоги Україні є "нічим іншим, як подарунком" президенту росії владіміру путіну, Ірану та іншим супротивникам Вашингтона.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це вона сказала на початку зустрічі з міністром економіки Німеччини Робертом Габеком у Вашингтоні 7 березня.

Єллен знову закликала спікера Палати представників США Майка Джонсона якнайшвидше поставити на голосування пакет військової та економічної допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.

"Поки Палата представників продовжує зволікати, росія набирає обертів, а Україна змушена обмежувати боєприпаси та постачання. Палата представників має діяти й показати силу підтримки України з боку США на тлі путінської агресії", – наголосила голова Мінфіну США.

"Бездіяльність Конгресу – це ніщо інше, як подарунок путіну, Ірану та іншим супротивникам, які виступають проти Америки та її союзників", – додала вона.

Пакет допомоги Україні в Конгресі США застряг із осені минулого року через суперечки демократів та республіканців щодо регулювання кордону своєї країни з Мексикою.

У лютому Сенат усе ж схвалив пакет допомоги для Києва, але спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон відмовився одразу ставити його на голосування.

Мінфін США, Єллен
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