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Мінфін США: Підтримка України є єдиним найкращим способом допомогти світовій економіці

17.07.2023 / 14:21
Подвоєння підтримки постраждалій від війни Україні є "єдиним найкращим" способом допомогти світовій економіці.

Про це заявила в неділю міністр фінансів США Джанет Єллен, виступаючи в кулуарах саміту міністрів фінансів G20 в Індії, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Єллен сказала, що "ключовим пріоритетом" є "подвоєння нашої підтримки України" в її захисті від росії.

Після візиту до Києва в лютому Єллен заявила, що на власні очі побачила "величезну різницю", яку робить іноземна допомога як цивільним, так і українським військовим.

"Припинення цієї війни – це перш за все моральний імператив, – сказала Єллен журналістам у Гандінагарі. "Але це також найкраще, що ми можемо зробити для світової економіки", – додала вона.

Вторгнення росії в Україну викликало шокові хвилі у світовій економіці, спричинивши різке зростання цін на продукти харчування та паливо.

Угода, яка дозволила відновити експорт українського зерна, закінчується в понеділок, якщо Росія не погодиться її поновити.

"Бюджетна підтримка має вирішальне значення для опору України", – сказала Єллен.

"Допомагаючи підтримувати економіку і роботу уряду, ми надаємо Україні необхідну підтримку, щоб вона могла боротися за свободу і свій суверенітет".

Вона додала, що однією з "ключових цілей" Вашингтона є "боротьба зі спробами Росії уникнути наших санкцій".

Єллен також заявила, що буде "відстоювати ідею про те, що існує компроміс" між підтримкою України та підтримкою Глобального Півдня.

Мінфін США, Єллен
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