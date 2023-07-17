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П’ять країн ЄС закликають продовжити заборону на імпорт українського зерна

16.07.2023 / 16:20
Угорщина та ще чотири країни ЄС закликають Єврокомісію продовжити заборону на імпорт українського зерна.

Про це заявив угорський міністр сільського господарства Іштван Надь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vilaggazdasag.

Угорський міністр заявив, що Угорщина, Болгарія, Польща, Румунія і Словаччина хочуть, щоб Єврокомісія продовжила заборону на імпорт української сільгосппродукції в ці країни після 15 вересня, коли закінчуються чинні обмеження.

"Що стосується обмеження імпорту, Угорщина поділяє позицію Болгарії, Польщі, Румунії та Словаччини, яка полягає в тому, що Єврокомісія повинна продовжити заборону на імпорт української сільгосппродукції навіть після 15 вересня, оскільки це єдиний спосіб захистити інтереси європейських фермерів",- сказав пан Надь.

Надь також виступив за продовження "зернової угоди", адже за його словами, коли українське зерно транспортується морем, значно менша частина зерна потрапляє до Європи.

"Останнім часом все менша частка української сільськогосподарської продукції транспортується морем, а решта надходить до Європи через п'ять прифронтових країн. Це свідчить про зміни на внутрішньому ринку, які спричиняє необмежений приплив української сільськогосподарської продукції до Європи", - сказав він.

Він наголосив, що "зерновий коридор" має працювати справно, щоб логістична та портова інфраструктура, яка є важливою для транспортування на ринки за межами Європи, розвивалась і надалі.

Міністр також повідомив, що з метою подальшого транспортування сільськогосподарської продукції, що застрягла на складах, країни вже виступили в Брюсселі з ініціативою запровадити прогресивну субсидію на транзитні перевезення, щоб компенсувати цю різницю у вартості.

"Це зробило б доцільним транспортування зерна далі і запобігло б абсурдній ситуації, коли на сході ЄС демпінг з України спричиняє серйозні перебої, а в Іспанії, наприклад, дефіцит компенсується бразильським зерном, адже навіть його дешевше переправити через океан, ніж транспортувати застряглий врожай автомобільним чи залізничним транспортом", - пояснив він.

Угорщина, Надь
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