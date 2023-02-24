Санкції Євросоюзу проти росії продовжать на пів року.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"В Угорщині відступили. Знову. Спочатку були переговори про дев'ятьох людей. Потім про чотирьох. Вчора про двох. Сьогодні: угода без виключень зі списку, але продовження тільки на шість місяців, а не на дев'ять чи 12 місяців, як просили багато інших країн-членів ЄС", – написав він.