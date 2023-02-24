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Санкції Євросоюзу проти росії продовжать на пів року.

23.02.2023 / 14:35
Із санкційного списку нікого не виключатимуть, Угорщина свої вимоги відкликала.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"В Угорщині відступили. Знову. Спочатку були переговори про дев'ятьох людей. Потім про чотирьох. Вчора про двох. Сьогодні: угода без виключень зі списку, але продовження тільки на шість місяців, а не на дев'ять чи 12 місяців, як просили багато інших країн-членів ЄС", – написав він.

Йозвяк, Угорщина
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