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Ощадбанк та уряд домовилися про продовження терміну для ідентифікації отримувачів пенсій

17.07.2023 / 16:25
Державний Ощадбанк та уряд домовилися про продовження терміну для ідентифікації отримувачів пенсій до кінця січня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Напередодні ВПО почали отримувати повідомлення від Ощадбанку про те, що до 1 вересня їм потрібно було пройти ідентифікацію у відділеннях банку. Це питання обговорили на Координаційному штабі з питань ВПО.

У підсумку сторони домовилися, що Ощадбанк припинить таку смс-розсилку та продовжить для отримувачів пенсій термін для ідентифікації.

Внутрішні переселенці взагалі тепер не мусять проходити ідентифікацію, оскільки термін виплат обмежено 6 місяцями.

"Наразі Мінсоцполітики напрацьовує проєкт відповідних нормативних змін, які будуть прийняті найближчим часом", — додали у відомстві.

Раніше у зв'язку з воєнним станом і для зручності клієнтів Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, включаючи соціальні картки, видані внутрішно переміщеним особам. Тобто клієнту не потрібно звертатися до відділеня для перевипуску або обміну картки на нову.

Ощадбанк, Мінреінтеграції
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