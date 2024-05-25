Мінреінтеграції попереджає про шахрайську розсилку нібито від банків

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінреінтеграції.

Зокрема представники Ощадбанку попереджають, що таких виплат насправді банк не здійснює.

«Нагадуємо, банк ніколи не запитує інформацію про номер картки, CVV картки. В жодному разі не можна переходити за посиланням у таких повідомленнях і вводити дані своїх карток. Це може призвести до втрати коштів з рахунку», - зазначають в Ощадбанку.

У разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень слід телефонувати до контакт-центру Ощадбанку: 0 800 210 800 або до контакт-центру свого банку.