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Синєгубов: Будівництва третьої лінії фортифікацій на Харківщині реалізується у визначені терміни

26.05.2024 / 10:10
Завдання, яке ставило керівництво Офісу президента та уряду щодо будівництва третьої лінії фортифікацій на Харківщині, реалізується у визначені терміни, незважаючи на постійні обстріли з боку окупантів, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Є в нас певні ділянки, де тривають обстріли, де ми, на жаль, втрачаємо техніку. Там відповідно техніка не на першому місці, на першому місці в нас наші будівельники, які так само, на жаль, отримають поранення, але всі завдання, які ставило керівництво Офісу президента, уряду, ми їх реалізуємо у визначені терміни. Хочу зазначити, що на цьому не завершиться зміцнення наших позицій", - сказав він в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що наразі виконано 90% робіт із будівництва оборонних рубежів.

"Втім, це не лише зведення всієї третьої лінії. Це просто черговий етап. Відповідно третя лінія зводилася і в минулому році і там великий достатньо обсяг був реалізований на 100%. Зараз ми завершуємо цей визначений нам обсяг робіт і далі будемо продовжувати", - додав Синєгубов.

Синєгубов
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