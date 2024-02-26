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Синєгубов: На Харківщині планують евакуацію з 18 населених пунктів

01.03.2024 / 15:23
В Харківській області планують розширення примусової евакуації сімей з дітьми ще в 18 населених пунктах.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Найближчим часом на Раді оборони області порушимо питання щодо примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Зараз там проживають родини зі 161 дитиною", - сказав він.

Синєгубов зазначив, що щоденно росіяни використовують на території області увесь арсенал зброї: артилерію, БпЛА, міномети, авіацію.

"У 57 населених пунктах Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівських громадах проживають 1082 дитини. Тут плануємо запровадити обов'язкову евакуацію. Маємо листи від Куп'янської РВА", - повідомив глава ОВА.

Синєгубов
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