Синєгубов: На Харківщині планують евакуацію з 18 населених пунктів

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Найближчим часом на Раді оборони області порушимо питання щодо примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Зараз там проживають родини зі 161 дитиною", - сказав він.

Синєгубов зазначив, що щоденно росіяни використовують на території області увесь арсенал зброї: артилерію, БпЛА, міномети, авіацію.

"У 57 населених пунктах Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівських громадах проживають 1082 дитини. Тут плануємо запровадити обов'язкову евакуацію. Маємо листи від Куп'янської РВА", - повідомив глава ОВА.