У МОН розповіли, які фахівці будуть потрібні Україні найближчі пʼять років

Про це посадовець сказав в ефірі телемарафону.

"Держава не може прогнозувати все. Ми знаємо чітко, що нам будуть потрібні деякі професії. Вчителі, лікарі - це точно у пріоритеті. Інженери, будівельники, інженери-архітектори - це треба буде для відновлення. Психологи, реабілітологи", - зазначив заступник міністра.

Винницький сказав про "професії, які ми однозначно розуміємо, що вони нам будуть потрібні через років п'ять".

Заступник міністра також повідомив, що за всіма фахами, які потрібні державі, буде зберігатися державне замовлення. А для тих напрямків, де спрогнозувати точну кількість спеціалістів неможливо, діятиме система грантів на освіту.

"Деякі професії - це підготовка до самореалізації особистості, радше ніж підготовка до певної професії. У нас залишається державне замовлення на ті професії, які ми можемо прогнозувати, а на іншій залишається маленька кількість державного замовлення, а інше далі йдуть ті гроші на гранти. Відповідно, це означає, що ми будемо мати більшу кількість студентів, які можуть отримати державну підтримку", - сказав Винницький.