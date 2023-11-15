МОН: Українські студенти, які виїхали за кордон, не отримуватимуть стипендії

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18:30
DGAP: рф загрожує стабільності в Євроатлантичному регіоні
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14:21
Фінляндія розпочала зведення тимчасових огорож на кордоні з рф
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10:12
Очільник МЗС Латвії висловив бажання балотуватись на посаду генерального секретаря НАТО
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16:20
ISW: Напередодні виборов влада росії продовжує обмеження доступу громадян до Інтернету
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Боррель: Перша група з родичів співробітників ЄС покинула Сектор Гази
- 18:30
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Анатолий Шкрибляк: особое внимание уделяется инновационности и качеству строительства31.10.2023 / 20:58Компания Budhouse Group хорошо известна в мире коммерческого строительства, ведь она является одной из самых успешных на территории Украины. Президент организации Анатолий Шкрибляк является идейным вдохновителем компании, ведь из года в год отмечается успешное введение в эксплуатацию множества проектов. Все они становятся изюминками своих городов, привлекая внимание всех ценителей шопинга и качественного отдыха в приятных условиях.Последние новости рубрики
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16:25
МЗС Словаччини: Санкції проти росії не повинні включати ядерне паливо
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11:14
США можуть до кінця року ухвалити додатковий пакет допомоги Україні та Ізраїлю
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15:23
НКРЕКП розпочала процедуру перегляду тарифів на розподіл електроенергії
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13:19
Reuters: Вилучення з бюджету Німеччини 60 млрд євро змусило федеральний уряд відкласти голосування за нього
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17:27
У Європі надали прогноз щодо економіки України
- 16:25
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Брендовые рюкзаки для мужчины: какие бывают и в чем особенности?25.10.2023 / 17:14Если классические сумки-дипломаты - аксессуар, которым в повседневной жизни пользуется весьма ограниченный круг мужчин, то рюкзак того или иного типа - вещь, которая может потребоваться каждому, независимо от возраста и статуса. К счастью, современные брендовые рюкзаки бывают разных видов, потому каждый может подобрать вариант по своим потребностям.Последние новости рубрики
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Як замінити оперативну пам'ять в ноутбуці?10.11.2023 / 02:37Причин змінити оперативну пам'ять може бути багато - від банального, але цілком природного бажання збільшити її обсяг, до підступного писку системного оператора, що сигналізує про вихід модуля з ладу. Перед тим як відправитися в магазин, потрібно визначитися, який модуль необхідний. «Правильний» спосіб - шукати в документації до материнської плати тип і максимальні робочі частоти підтримуваних ліній пам'яті. Також можете скористатись пошуком по моделі ноутбука. Цю інформацію завжди можна знайти на сайті виробника материнської плати. Досить просто вказати його модель.Последние новости рубрики
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