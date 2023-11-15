МОН: Українські студенти, які виїхали за кордон, не отримуватимуть стипендії

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

За словами посадовця, така економія коштів дозволить збільшити виплати студентам, які залишились в Україні. На його думку, студенти, які поїхали за кордон, можуть продовжити вчитися за власні кошти.

"Ми не повинні платити стипендії студентам, які за кордоном. Вони можуть далі вчитися, але питання стипендіального забезпечення буде їм, мабуть, перекрите. Ця економія коштів дозволить нам збільшити стипендії для тих студентів, які є в Україні. Ми маємо допомогти студентам, які залишилися в країні, які будують її разом з нами. Стипендія академічна якраз для того, щоб вони мали змогу отримати ті знання, які будуть потрібні їм для перемоги України і після неї", — сказав він.