МОН: У містах, де мешкає від 100 до 350 тисяч громадян, варто утримувати не більше двох ЗВО

Про це повідомляють Українські Новини.

"У ЗВО (крім містоутворюючих і спеціалізованих академій) має бути не менше 5 тисяч студентів денної форми навчання. Наша ціль - середня кількість студентів в одному ЗВО України на рівні 10 тис. Зараз у закладах МОН середня кількість – 6648", - зазначив заступник міністра.

Винницький пояснив, що під містоутворюючих закладами маються на увазі ті, що знаходяться у містах, де проживає менш як сто тисяч населення й працює один ЗВО. На його думку, такі навчальні заклади треба зберегти.

"Мова йде про Острог, Глухів, Дрогобич, Ізмаїл, Ніжин, Кам’янске тощо. Адже ЗВО тут є практично містоутворюючими закладами. У містах, де мешкає від 100 до 350 тисяч громадян, варто утримувати не більше двох ЗВО (наприклад, Полтава, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернігів, Луцьк, Житомир, Суми)", - заявив Михайло Винницький.