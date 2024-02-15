Войти | Зарегистрироваться
13:07

четверг,
15 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Юсов: рф шукає на війну в Україну людей за кордоном, адже це вигідніше, ніж продовжувати мобілізацію в країні

14.02.2024 / 13:19
росія активно шукає людей за кордоном для участі у бойових діях проти України, адже це вигідніше і дешевше, ніж продовжувати мобілізацію всередині країни.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає УНН.

Як розповів Юсов, що рф активно шукає людей за кордоном, формує групи найманців та готує їх з нуля, але "коли мова йде про навчання з нуля, то це, швидше за все, буде некваліфікований спеціаліст і доля його це участь у м’ясних штурмах".

"Так, є інформація і про сомалійців, і про жителів Сьєрра-Леоне, Куби і Непалу. Дуже важливо, що більшість урядів держав, де фіксується робота мереж російських рекрутерів і найманців, публічно засуджують таку діяльність, навіть дипломатично виступають із заявами та зверненнями до громадян не йти на таку співпрацю. Але в країнах з невеликим доходом ті 1,5 - 2 тисячі, які пропонує агресор, разом з обіцянкою, що це буде не участь в бойових діях, а якась охорона, для частини людей може виглядати привабливо… Для росії вигідніше і дешевше шукати найманців за кордоном, ніж продовжувати мобілізацію всередині країни", - сказав Юсов.

Він додав, що набір найманців за кордоном вигідний тим, що рф боїться дестабілізації ситуації в країні та це дешевше, ніж забезпечувати власних військових.

Юсов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 февраля
14 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.