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УЦОЯО: Демонстраційний мультипредметний тест можна пройти онлайн

14.02.2024 / 18:30
Національний мультипредметний тест можна пройти онлайн. Фахівці УЦОЯО зазначають, що демонстраційний тестувальник відрізняється від того, що буде на реальному НМТ.

Однак він аналогічний до вступного тесту за структурою, типами завдань і тривалістю виконання, тож дає можливість заздалегідь ознайомитись та потренуватись у виконанні.

Демонстраційний варіант НМТ 2024: що відомо

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив демонстраційний варіант національного мультипредметного тесту НМТ на 2024 рік. Потенційним учасникам тестування пропонується виконати завдання з усієї лінійки предметів НМТ.

На сайті розміщені тести в окремих pdf-файлах. Наприкінці кожного тесту наведені правильні відповіді, щоб після їх проходження можна було одразу перевірити себе.

До демонстраційного варіанту НМТ 2024 увійшли наступні предмети:

  • українська мова;
  • українська література;
  • математика;
  • історія України;
  • англійська мова;
  • німецька мова;
  • французька мова;
  • іспанська мова;
  • біологія;
  • фізика;
  • хімія;
  • географія.

Щоб відтворити атмосферу тестування, ознайомитись з інтерфейсом онлайнового тестувальника, максимально наближеного до того, який буде на реальному НМТ, потренуватися виконувати завдання, навчитися правильно позначати відповіді на завданнях різних форм, УЦОЯО пропонує скористатися платформою Всеукраїнська школа онлайн.

На сайті у розділі Курси необхідно вибрати навчальний курс для 10-го чи 11-го класу та перейти до вкладки Демонстраційний варіант НМТ-2024. Далі необхідно натиснути Переглянути курс, а потім — Зареєструватися. Після цього буде наданий повний доступ до курсу для перегляду й виконання тестових завдань.

Нагадаємо, що учасники виконуватимуть сертифікаційну роботу НМТ в один день у два етапи, кожен з яких триватиме 120 хвилин з перервою у 20 хвилин.

Сертифікаційна робота НМТ включатиме завдання з чотирьох навчальних предметів:

  • обов’язкові — українська мова, математика та історія України;
  • на вибір — українська література, іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська), хімія, фізика, біологія та географія.
НМТ
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