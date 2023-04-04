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Покрокова інструкція реєстрації на НМТ-2023

05.04.2023 / 17:32
Реєстрація на НМТ-2023 розпочалася 3 квітня і триватиме до 3 травня поточного року.

Для реєстрації на національний мультипредметний тест (НМТ) вступника потрібно створити особистий кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Далі слід здійснити наступні кроки:

Введіть особисті дані та інформацію щодо участі в тесті.

Завантажте сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів.

Підтвердіть, що готові брати участь у НМТ.

Надішліть внесену інформацію й копії документів до регіонального центру.

Сформуйте Сертифікат НМТ-форми 2023.

Які копії документів потрібні для НМТ-2023

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Документ, що підтверджує інформацію про освіту (довідка з місця навчання або свідоцтво про повну загальну середню освіту).

Документ, що підтверджує внесення відомостей про РНОКПП: облікова картка платника податків або паспорт громадянина України, який містить відомості про РНОКПП.

НМТ
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