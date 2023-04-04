Вірус тяжіння до надвеликих зарплат поширюється від Нафтогазу до інших держкомпаній?

В ситуації із "націоналізацією" Укрнафти та Укртатнафти теж є "рука Нафтогазу", оскільки 50%+1 акція «Укрнафти» належить державній компанії НАК «Нафтогаз України» і вирішувати проблеми "старого" менеджементу мав саме Нафтогаз....

Два тижні тому юрист Михайло Шнайдер у своєму блозі в соціальній мережі Facebook повідомив, що після «націоналізації»(!) державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість або зростання сплати податків до державного бюджету чи надійне забезпечення МО паливом, для чого, про що мало хто пам’ятає і був замінений цей самий ТОП-менеджмент компаній та проведена вищезгадана «націоналізація».

Як зазначає Шнайдер, новий директор «Укрнафти» та «Укртатнафти» Сергій Корецький щомісяця отримує зарплату у розмірі 3,2 млн гривень і це без урахування премії. Його заступники - Юрій Ткачук, Оксана Волинець, Олена Артазей – отримають від 0,7 до 1,1 млн грн на місяць.

Історія із заробітними платами набула певного суспільного розголосу і потроху зійшла у вирій через накопичення нових подій. Проте… повністю не забулась і отримала подальше продовження. Як це бува в нас, коли почали розслідувати, вийшли на самих себе. Так, в ході перевірки державної аудиторської служби за підсумками перших 100 днів на посаді керівника державної ПАТ «Укрнафта» виявилось, що директору Корецькому С. за його ж дорученням та вказівкою була надмірно нарахована та виплачена заробітна плата за листопад 2022 – січень 2023 року. Переплата склала… понад 700 тисяч гривень!

Сталося це внаслідок того, що відповідно до рішення Загальних зборів ПАТ «Укрнафта» від 09.11.2022, акціонери (НАК «Нафтогаз України» та Міністерство оборони України) погодили умови трудового контракту директора Корецького та уповноважили представника Міноборони Квітіна Руслана підписати цей контракт, але сам контракт було підписано лише 16 лютого 2023 року. Попри це, підвищену заробітну плату за умовами нового контракту Корецькому нараховувати почали саме з листопада.

Особливої анекдотичності ситуація набуває через те, що при існуючому корпоративному стані заробітна плата Корецького повинна бути обмежена тією самою Постановою Уряду, за невиконання якої наразі НАБУ притягує до відповідальності екс-очільника «Нафтогазу» Коболева!

Ну якщо це не вірус, то що тоді? Бо всюди, де з'являється Нафтогаз, у керівників проявляється тяжіння до встановлення собі захмарних раробітних плат. Пошесть якась, чи не так?

Юрий Гаврилечко, к.н.гос.упр, эксперт АЦ "Украинская фабрика мысли"