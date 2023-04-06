Більшість українців позитивно ставиться до Європейського Союзу, - опитування

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Водночас 79% респондентів позитивно ставляться до НАТО, 70% - до ООН, 64,5% - до Міжнародного валютного фонду, 63% - до Міжнародного комітету Червоного Хреста, 58% - до ОБСЄ. Відносна більшість позитивно ставиться до МАГАТЕ (48%). Водночас переважає негативне ставлення до СНД (65% - негативно).

У рамках дослідження українці також висловилися щодо ставлення до іноземних політиків.

Більшість опитаних позитивно ставиться до колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона (87%), президента Польщі Анджея Дуди (86%), президента США Джо Байдена (83%), президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (61%), президента Франції Еммануеля Макрона (59,5%), президента Туреччини Реджепа Ердогана (58%), прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо (51%). Відносна більшість опитаних висловлює позитивне ставлення до канцлера Німеччини Олафа Шольца (50%) і прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака (45%).

Водночас переважає негативне ставлення до президента Росії Володимира Путіна (97% відповіли, що ставляться до нього негативно), Олександра Лукашенка, якого Захід не визнає легітимно обраним президентом Білорусі (92%), прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана (60%), ексканцлера ФРН Ангели Меркель (52%), голови КНР Сі Цзіньпіна (51%), колишнього президента США Дональда Трампа (49%).

Соціологічна служба Центру Разумкова провела соцопитування "Зовнішньополітичні орієнтації громадян України, оцінка зовнішньої політики влади, ставлення до іноземних держав та політиків" із 22 лютого до 1 березня 2023 року в межах проєкту Програми MATRA, що фінансується посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Опитування методом face-to-face проводили в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких відбуваються бойові дії.

Представники соцслужби Центру Разумкова опитали 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.