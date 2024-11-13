Зеленський: Студентство під час війни – це складні, непрості часи, але дуже важливі для вас і для всієї країни

Президент зазначив, що для України важлива єдність української молоді, яка є невід’ємною частиною міцності держави, передає УНН.

«Для нас єдність усієї молоді, хоч де був би сьогодні студент, дуже важлива. Це невід’ємна частина міцності нашої держави. Студентство під час війни – це складні, непрості часи, але дуже важливі для вас і для всієї країни», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що молодь є майбутнім України. Під час зустрічі із президентом було обговорено залучення молоді до роботи в державних інституціях, зокрема в міністерствах, обов’язкове створення військових кафедр у закладах вищої освіти України після війни.