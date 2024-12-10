Туск: Рішення щодо відправлення польських військ в Україну ухвалюватимуть тільки в Польщі

Туск наголосив, що рішення щодо участі польських військ ухвалюватимуть тільки в Польщі. Про це пише УНН з посиланням на RMF24.

"Хочу скористатися цією нагодою і припинити спекуляції щодо присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення припинення вогню, перемир’я чи миру. Рішення щодо польських дій прийматимуться у Варшаві, і лише у Варшаві", - повідомив польський прем’єр.

Він додав, що наразі Польща не планує таких дій.

"Ми на одному боці щодо безпеки Європи та справедливого миру в Україні", - підкреслив Туск.

Він зазначив, що Польща несе найбільші зобов'язання серед європейських країн у підтримці України в умовах війни з росією. Він також додав, що Польща є ключовим хабом допомоги Україні та активно працює над зміцненням безпеки кордону НАТО.

Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, Туск обговорив важливість спільних зусиль для досягнення справедливого миру в Україні. Макрон зазначив, що єдине можливе рішення — це тривалий мир, досягнутий через переговори з Україною, при цьому безпеки Європи неможливо забезпечити без активної участі європейців.

Макрон також нагадав, що під час нещодавньої трьохсторонньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським обговорювали ситуацію в Україні і те, що "Сполучені Штати відіграватимуть нову роль у найближчі тижні та місяці".

В рамках цієї зустрічі було також піднято питання про підписання нового договору про дружбу між Польщею та Францією, який, за словами Туска, може стати важливим кроком для майбутнього співробітництва між двома країнами.

Під час зустрічі Туск і Макрон також обговорили необхідність зміцнення європейської оборонної спроможності, зокрема інвестицій у безпеку та співпрацю в галузі енергетики. Макрон підкреслив важливість посилення інвестицій у сферу безпеки, включаючи кіберзахист, щоб протистояти гібридним атакам та дезінформації, пов’язаним з росією. Туск, у свою чергу, наголосив на важливості підтримки України як частини стратегії забезпечення стабільності та безпеки в Європі.