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Посол Франції: В першому семестрі 2025 року поставимо Україні перші винищувачі Mirage

13.12.2024 / 09:10
Посол Французької Республіки в Україні Гаель Вейсьєр підтвердив, що на початку 2025 року французькі винищувачі Dassault Mirage 2000-5 будуть поставлені в Україну.

"Ба більше, ми публічно оголосили, що в першому семестрі 2025 року, тобто вже зовсім скоро, Франція планує поставити Україні перші винищувачі Mirage 2000-5. Ці винищувачі будуть поставлені, як було заплановано. І, власне, зараз триває підготовка українських пілотів і механіків", - сказав Вейсьєр в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Посол не оголосив, яку кількість літаків може бути передано, зазначивши, що це має оголошувати влада.

"Це не оголошувала публічно ні французька, ні українська влада, тому це не моя роль - робити оголошення. Але я сподіваюся, що колись разом із міністром оборони ми зможемо більше про це розповісти", - зазначив Вейсьєр.

Раніше міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція планує доставити винищувачі Mirage 2000 в Україну в першому триместрі 2025 року, літаки будуть оснащені новітніми системами для бою і захисту від РЕБ.

У червні поточного року президент Франції Еммануель Макрон анонсував постачання в Україну літаків Mirage 2000, а також навчання пілотів.

16 лютого начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що українські пілоти здатні легко опанувати французькі багатоцільові винищувачі Mirage 2000.

Французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках фірмою Дассо. На озброєнні з 1984 року.

Основний бойовий літак ВПС Франції наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. Стоїть на озброєнні кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Mirage, Вейсьєр
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