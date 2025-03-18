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World Happiness Report: Фінляндія восьмий рік поспіль очолює світовий рейтинг щастя

21.03.2025 / 12:16
Фінляндія восьмий рік поспіль очолює світовий рейтинг щастя, тим часом Україна за рік опустилася зі 105 до 111 місця.

Про це повідомляється в дослідженні World Happiness Report.

Двадцятка найщасливіших країн світу виглядає так: Фінляндія, Данія, Ісландія, Швеція, Нідерланди, Коста-Ріка, Норвегія, Ізраїль, Люксембург, Мексика, Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія, Бельгія, Ірландія, Литва, Австрія, Канада, Словенія, Чехія.

Афганістан знову опинився на останньому місці у списку – 147 місце. Сьєрра-Леоне, Ліван, Малаві та Зімбабве замикають п'ятірку найбільш нещасливих країн світу.

Україна цього року опустилася на 111 місце у рейтингу.

США (24 місце) опустилися до найнижчого за всю історію показника, а Велика Британія (23 місце) повідомила про найнижчу середню оцінку життя з моменту публікації звіту в 2017 році.

Коста-Ріка та Мексика вперше увійшли до першої десятки найщасливіших країн.

Доповідь складено на підставі опитувань жителів 147 країн.

В опитуваннях досліджують кілька аспектів, зокрема ВВП на душу населення, очікувану тривалість життя, рівень соціальної підтримки, корупції та інші дані.

Показник щастя вимірюють на підставі даних опитувань за три роки. Рейтинг 2025 року складено за даними за 2022-2024 рр.

World Happiness Report
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