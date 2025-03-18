Трамп підтримує відновлення Ізраїлем повітряних і наземних операцій в секторі Гази

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Лівітт заявила, що Трамп "повністю підтримує Ізраїль і ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю. – Ред.) та дії, які вони здійснили в останні дні".

"Президент дуже чітко дав зрозуміти ХАМАС, що якщо вони не звільнять всіх заручників, то за це доведеться заплатити, і, на жаль, ХАМАС вирішив пограти в ігри в ЗМІ з людськими життями", – додала вона.

Речниця Білого дому сказала, що нинішня ситуація є "цілковитою провиною ХАМАС" через напад на Ізраїль у жовтні 2023 року.