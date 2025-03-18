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МЗС Туреччини: Ми продовжуємо сприяти припиненню вогню в Україні та всеосяжним мирним переговорам
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Віткофф: рф не може підписати договір з Зеленським, поки в Україні не буде проведено вибори президента
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путін: Українці, які "незаконно перебувають у росії", мають або виїхати з країни, або узаконити свій статус
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Трамп підтримує відновлення Ізраїлем повітряних і наземних операцій в секторі Гази
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World Happiness Report: Фінляндія восьмий рік поспіль очолює світовий рейтинг щастя
- 13:05
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У МОЗ розповіли про розширення програми Доступні ліки
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ГАР МО закликає владу звернути увагу на державних виробників озброєння, які не виконують свої зобов'язання
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16:25
У митниці розповіли, на яку суму Україна імпортувала дронів та запчастин до них
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13:19
МО: В Україні стартує ініціатива, яка вирішить питання захисту прав інтелектуальної власності військових
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Кабін затвердив зміни у порядку компенсації витрат на харчування військових, які перебувають на лікуванні
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Оливки в кулинарии: изысканные блюда и полезные сочетания03.03.2025 / 13:45
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
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