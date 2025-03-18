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ГАР МО закликає владу звернути увагу на державних виробників озброєння, які не виконують свої зобов'язання

21.03.2025 / 17:27
Міністерство оборони планує замовити велику кількість 120-мм мінометних мін у державних виробників, які раніше неодноразово не виконували свої зобов'язання.

Про це повідомила Громадська антикорупційна рада при Міноборони (ГАР МО), пише gazeta.ua з посиланням на Цензор.нет.

"Через умови необхідності збереження режиму секретності ми не можемо публічно і прямо назвати заводи-виробники і обсяг замовлення. Але ми вимушені вийти у публічний простір, бо проблема, на яку члени ГАР МО неодноразово звертали увагу чиновників і політиків непублічно, не була вирішена, а системне і безперебійне постачання боєприпасів на фронт є нашим головним пріоритетом.

Цією проблемою є надмірна концентрація замовлень на постачання боєприпасів одному виробнику/постачальнику. З нашої точки зору, саме наявність декількох гравців на ринку дозволить одночасно розвивати ОПК України та мінімізувати ризики щодо наявності/якості боєприпасів. Рішення про додаткову закупівлю значної кількості мінометних мін у заводів, які не змогли виконати навіть 50% від попередніх контрактів по аналогічному виду боєприпасів, створює суттєві ризики для постачання на фронт", - йдеться в повідомленні.

Попри скарги на раніше поставлені міни та порушення графіків постачання, зазначили в ГАР МО, ніхто не поніс відповідальності.

Антикорупційна рада звернулася до Ставки верховного головнокомандувача з такими закликами:

1. Розглянути пропозицію щодо зобовʼязання закупівельників провадити практику диверсифікації закупівель по боєприпасам від різних виробників, для того аби уникнути ситуації, в якій недобросовісний виробник (постачальник), або форс-мажорна обставина, або логістичні затримки можуть повністю зірвати поставки того чи іншого виду боєприпасів на фронт;

2. Затребувати у правоохоронних органів і Міністерства оборони результати розслідування по постачанню державними заводами неякісних 120-мм мін;

3. Зобовʼязати відповідальних осіб озвучити публічно кількість рекламацій і боєприпасів, які були повернуті виробнику.

Міноборони, ГАР МО
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