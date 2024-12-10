ЄС виділяє 170 мільйонів євро на захист кордрнів з рф та білоруссю

Про це вона повідомила після розмови з фінським прем’єром Петтері Орпо на платформі Х.

Глава комісії наголосила, що Фінляндія спільно з країнами Балтії, Польщею та Норвегією мужньо "захищає наші кордони" від загроз усіх форм, що надходять з росії та білорусі.

"Вони захищають наші спільні кордони. Тому сьогодні ми виділяємо 170 мільйонів євро на підтримку їхніх зусиль", - додала фон дер Ляєн.