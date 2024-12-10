-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
15:23
ЄС виділяє 170 мільйонів євро на захист кордрнів з рф та білоруссю
-
14:21
Сирія буде "однією з тем" на порядку денному під час зустрічі G7 13 грудня
-
18:30
Ламмі :Велика Британія негайно призупинить усю програмну підтримку грузинського уряду
-
17:27
Франція: Україна має сама вирішувати, коли вона буде готова вести переговори
-
14:21
Рютте: росія та Іран виявилися ненадійними партнерами, покинувши Асада
- 15:23
-
Популярное в рубрике
Блінкен: Нам вдалося виділити Україні $50 млрд, які будуть переведені найближчими тижнями05.12.2024 / 09:10
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків29.11.2024 / 09:10Последние новости рубрики
-
17:27
Шольц: Загальна допомога Німеччини Україні склала €37 млрд
-
16:25
Гетманцев: Податкова масово штрафує інтернет-продавців, які не видають касові чеки
-
16:25
У Мінекономіки назвали зручний спосіб долучитися до єПідтримки для тих, хто не може зробити це через Дію або Укрпошту
-
16:25
Обмежений дефолт: Агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України
-
10:12
Мінфін: У листопаді залучили від випуску державних облігацій 80,8 млрд грн в еквіваленті
- 17:27
-
-
Популярное в рубрике
Швейцарские часы эталон точности и престижа06.12.2024 / 01:33Последние новости рубрики
-
Популярное в рубрике
Зимовий омивач в авто: як обрати не підробку15.11.2024 / 11:43Зимовий омивач для автомобіля - це необхідний засіб для підтримки чистоти лобового скла в холодну пору року. Вибір якісного зимового омивача забезпечує хорошу видимість на дорозі, що особливо важливо під час снігопадів, дощу чи ожеледиці. Проте на ринку багато підробок, які не тільки неефективні, але й можуть пошкодити систему омивання скла або навіть викликати алергічні реакції через шкідливі компоненти. У цій статті розглянемо, як обрати якісний зимовий омивач і уникнути підробок.
Системи караоке для домашнього та професійного використання01.11.2024 / 16:55Відвідування караоке-клубів – популярна розвага, яка об’єднує людей різного віку та статусу та дає можливість виконувати свої улюблені пісні на сцені. Але почувати себе зіркою можна не лише в ресторані, але й вдома, влаштував затишний сімейний вечір, або веселу вечірку з друзями. Караоке-система буде актуальною на будь-якому заході, де люблять співати.Последние новости рубрики
-
-
-
-