Ініціатива "Ноутбуки для України": Перша тисяча пристроїв вже прибула

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн повідомила, що першу тисячу пристроїв, зібраних завдяки ініціативі, вже привезли в Україну.

"Люди з усього ЄС щиро допомагали і зробили це можливим, ще раз підтвердивши нашу солідарність з Україною. Це допоможе найбільш постраждалим районам України залишатися на зв’язку", – зазначила президентка Єврокомісії.

Ініціатива, яку запустили ще наприкінці 2022 року, є спільним проєктом європейської організації Digital Europe, Єврокомісії та українського Міністерства цифрової трансформації. Пріоритетними отримувачами допомоги є вчителі й учні, заклади охорони здоров’я та культури.

Охочі європейці можуть подарувати для такої допомоги українцям вживані ноутбуки, планшети, смартфони, а також сканери, фотоапарати і зовнішні диски з великим обсягом пам’яті – для того, щоб музеї могли оцифрувати свої колекції і запобігти безповоротній втраті у разі руйнування.

Найбільше осередків збору такої благодійної допомоги – у Бельгії та Німеччині, де їх чотири, також центри є у Чехії, Литві, Латвії, Естонії, Франції, Іспанії, Угорщині, Словенії.

Великі пожертви компанії можуть робити безпосередньо через механізм цивільного захисту ЄС.