Ноутбуки для учителей: правительство подозревает коррупционный сговор на миллионы гривен

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook

Дословно: "Вместе с СБУ и МОН мы заподозрили коррупционный сговор с ноутбуками для учителей на миллионы гривен.

Все тендеры активны и сейчас направлены на повторную экспертизу для проверки документов. Сделаем это в течение 7 дней".

По словам Федорова, мошенники, представляясь представителями членов правительства, начали договариваться о распределении по областям победителей закупок с последующим получением "откатов".

Он пообещал сообщить детали на брифинге в понедельник.

"В Украине годами наживались на подобных "схемах" с тендерными закупками, но так, как раньше, уже не будет. Цифровизация помогает построить максимально прозрачные процессы и справедливые условия", – подчеркнул вице-премьер.

Напомним: Минцифра и Минобразования в этом году планируют обеспечить ноутбуками более 60 тысяч учителей – на это в госбюджете выделено 980 млн грн.

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