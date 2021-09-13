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Ноутбуки для учителей: правительство подозревает коррупционный сговор на миллионы гривен

13.09.2021 / 17:48
Тендеры по закупке ноутбуков для учителей направлены на повторную экспертизу из-за подозрения в коррупционном сговоре.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook

Дословно: "Вместе с СБУ и МОН мы заподозрили коррупционный сговор с ноутбуками для учителей на миллионы гривен.

Все тендеры активны и сейчас направлены на повторную экспертизу для проверки документов. Сделаем это в течение 7 дней".

По словам Федорова, мошенники, представляясь представителями членов правительства, начали договариваться о распределении по областям победителей закупок с последующим получением "откатов".

Он пообещал сообщить детали на брифинге в понедельник.

"В Украине годами наживались на подобных "схемах" с тендерными закупками, но так, как раньше, уже не будет. Цифровизация помогает построить максимально прозрачные процессы и справедливые условия", – подчеркнул вице-премьер.

Напомним: Минцифра и Минобразования в этом году планируют обеспечить ноутбуками более 60 тысяч учителей – на это в госбюджете выделено 980 млн грн.

Источник

учителя, ноутбуки
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