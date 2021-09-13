Две дозы COVID-вакцины получили уже более 4,7 миллиона украинцев

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки в Украине против COVID-19 было привито 74 444 человека. Из них вакцинировано первой дозой - 29 170 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) - 45 724 человека", - говорится в сообщении.

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Всего с начала кампании по вакцинации проведены 10 665 796 прививок. Вакцинировано 5 889 812 человек, из них получили первую дозу 5 889 810 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) 4 775 986 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

Как информируют в Минздраве, вакцинацию осуществляли силами 579 мобильных бригад по иммунизации, 1 722 пункта прививок и 383 центра вакцинации.

Наибольшее количество прививок за 11 сентября было проведено в г. Киеве - 10 488 прививок, а за весь период прививочной кампании - также в г. Киеве - 1 552 856 прививок.

Напомним, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться против COVID-19 могут все желающие в возрасте от 18 лет. Все вакцины против COVID-19, которые используются в Украине, одобрены ВОЗ для экстренного применения.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 196 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 1 257 человек, летальных случаев - 22, выздоровели 499 человек.

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