ЄК: На війні в Україні росія вже втратила половину свого військового обладнання

Про це під час виступу перед послами Євросоюзу заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"росія хотіла стерти українську національну ідентичність. Натомість війна загартувала українську ідентичність, зробила її сильнішою, ніж раніше. росія хотіла ослабити НАТО. Натомість НАТО отримало нове життя із двома новими союзниками, а оборонні витрати зростають по усьому Європейському Союзу. російська армія втратила половину свого конвенційного обладнання та перетворила на жертви більш як 100 000 власних молодих чоловіків. російські найманці повстали проти власних господарів. Або ще - подумайте про російський Чорноморський флот, якого багато хто боявся. Сьогодні завдяки хоробрим діям українців він відступив від блокади Одеси", - наголосила президент Європейської комісії.

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що під час візиту в Україну відчула впевненість українців у власному європейському майбутньому.

Вона додала, що завдяки українській рішучості й непохитній підтримці України від ЄС ця війна залишатиметься стратегічним провалом кремля.

"Ми також знаємо, що провал путіна не може автоматично трактуватися як українська перемога. У міру того, як війна триває, ми продовжуємо забезпечувати повсякденні потреби українців. Ми також маємо сконцентруватися на пошуку шляхів вперед. Це означає - підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним", - наголосила президент Єврокомісії.