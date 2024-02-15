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Welt: Шольц виступив проти призначення новим генсеком НАТО чинного президента Єврокомісії

19.02.2024 / 15:23
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти призначення новим генсеком НАТО чинного президента Єврокомісії ("уряду" ЄС) Урсули фон дер Ляєн через її "надто критичне ставлення до росії".

Про це заявила німецька газета Welt із посиланням на високопоставлених чиновників ЄС.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував президенту США Джо Байдену кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на місце наступного генсека НАТО. Американський лідер озвучив цю ідею Шольцу, з яким він зустрічався минулого тижня.

ЗМІ стверджує, що Шольц буцімто відповів президенту США, що посада генсека НАТО є надто важливою, щоб її обіймав "християнський демократ з Німеччини", тобто консерватор. Шольц начебто вважає недоліком "надто критичне ставлення фон дер Ляєн до росії".

Видання заявило, що країни НАТО справді хотіли, щоб наступним генсеком була жінка, але доброї кандидатури так і не знайшли. Кандидатуру прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен відхили через те, що вона "непереконливо виступила" під час свого візиту до США торік влітку.

Кандидатуру естонського прем’єра Каї Каллас теж відхили буцімто "через надмірно критичну позицію щодо росії".

Наступним генсеком НАТО все ж таки призначать прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який влаштовує більшість країн Альянсу, зазначає ЗМІ.

Шольц, фон дер Ляєн
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